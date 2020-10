Op het industrieterrein in Steenbergen is in de nacht van dinsdag op woensdag drie keer ingebroken.

Dat gebeurde rond 1.00 uur twee keer op de Leerlooierij en rond 3.00 uur op de Koperslagerij. Op dit laatste adres bedroeg de buit een kleine witte geldkist. Of er bij de eerste twee inbraken iets is buitgemaakt, is onbekend.

De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.