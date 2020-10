De ventilatie op Etten-Leurse basis- en middelbare scholen is in orde. Op geen enkele school wordt lucht gerecirculeerd en in alle scholen komt frisse buitenlucht de gebouwen binnen, zo benadrukt wethouder Kees van Aert. De VVD had het stadsbestuur vragen gesteld over de kwestie.

Op dit moment is er landelijk veel te doen over ventilatie. Slechte luchtverversing draagt mogelijk bij aan de verspreiding van het coronavirus. Dat is in Etten-Leur volgens Van Aert zeker niet aan de orde: "De luchtbehandeling op alle scholen voldoet aan het bouwbesluit. Daarnaast staat ook de nachtventilatie aan."

Alle installaties op de basisscholen zijn in de zomervakantie opnieuw ingesteld. Dat gebeurde niet alleen voor een goede ventilatie, maar ook omdat de temperatuur op sommige scholen opliep tot boven de 35 graden op warme dagen.

De gemeente Etten-Leur heeft ook contact opgenomen met de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) en het Munnikenheide College. Deze scholen hebben laten weten eveneens de ventilatie op orde te hebben.