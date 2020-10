De politie heeft zaterdagavond op de Steenbergseweg in Halsteren een 52-jarige man uit Baarle-Nassau aangehouden. Hij zou geprobeerd hebben om in te breken in een garage aan de Franckenberg.

Rond 23.30 uur ontving de politie een melding dat een persoon probeerde in te breken in een garage aan de Franckenberg. Agenten zijn met spoed ter plaatse gegaan.

De omgeving werd doorzocht en de 52-jarige verdachte werd op de Steenbergseweg aangetroffen. Hij voldeed aan het signalement. Daarnaast had hij inbrekerswerktuig bij zich, zoals een breekijzer en een boor. De verdachte zit vast voor verder onderzoek.