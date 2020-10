De politie heeft zaterdagavond in een personenauto op de Moerdijkse Postbaan in Etten-Leur inbrekerswerktuigen gevonden. Ook zijn er verdovende middelen aangetroffen. De bestuurder heeft een proces-verbaal gekregen.

Agenten gaven zaterdagavond een auto een stopteken op de Moerdijkse Postbaan. Bij controle van de bestuurder zagen de agenten dat de man in het verleden al was betrapt op onder andere heling van goederen en inbraak in woningen en voertuigen.

Daarom besloten de agenten het voertuig te controleren. In de auto werden een aantal inbrekerswerktuigen en het verdovende middel GHB aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen.

Tegen de bestuurder is een proces-verbaal opgemaakt. Daarnaast kan de man bestuurlijke maatregelen opgelegd krijgen door de burgemeester als hij nogmaals wordt betrapt met inbrekerswerktuigen. Dat kan oplopen tot duizenden euro's.