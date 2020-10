Voetbalclub SVC in Standdaarbuiten heeft uit voorzorg alle wedstrijden voor komend weekend afgelast. Reden is dat meerdere leden positief zijn getest op het coronavirus. Ook hebben verschillende voetballers serieuze klachten en zijn in afwachting van de uitslag van de coronatest. De club ontkent dat het zou gaan om een uitbraak onder leden.

Deze leden spelen bij verschillende elftallen, waaronder ook de jeugdteams. "Na kennis te hebben vernomen van dit verontrustende nieuws, hebben wij contact opgenomen met de KNVB. Na overleg is besloten om alle wedstrijden voor komend weekend af te lasten, aangezien dit als een te groot risico wordt ervaren", meldt het bestuur.

Wel zegt de club in een persbericht dat de besmettingen ook kunnen komen doordat "contact onderling in een klein dorp vaak makkelijk is gemaakt". De wedstrijden worden afgelast in afwachting van enkele testuitslagen.

Volgend weekend volgt een evaluatie van de situatie bij SVC. Mogelijk komen er verscherpte maatregelen, zodat er weer kan worden gevoetbald. Tot dan is er geen publiek toegestaan bij wedstrijden, gaan de kleedkamers en de kantine op slot en moet iedereen na een wedstrijd of training direct het terrein verlaten.