Basisschool 't Kofschip in Etten-Leur gaat per 1 augustus dicht, heeft het bestuur van PCPO Midden-Brabant bekendgemaakt. De school heeft te weinig leerlingen om open te blijven.

De medezeggenschapsraad en de raad van toezicht hebben de sluiting goedgekeurd. De ouders van de leerlingen hebben hierover een brief ontvangen.

In de wijk De Keen, waar 't Kofschip is gevestigd in brede school Het Voortouw, worden steeds minder kinderen geboren. Hierdoor daalt het aantal leerlingen op Het Voortouw.

De docenten op 't Kofschip gaan samen met de ouders op zoek naar een nieuwe passende school voor de leerlingen. Daarnaast kondigden directie en bestuur aan het laatste schooljaar op 't Kofschip passend af te sluiten.