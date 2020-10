Drie auto's zijn in de nacht van woensdag op donderdag verwoest door een brand aan de Amethistdijk in Roosendaal. De brand werd rond 2.40 uur ontdekt door een buurtbewoner.

Bij aankomst van de brandweer stonden twee voertuigen volledig in brand. Een derde auto raakte zwaar beschadigd en een vierde voertuig had voornamelijk schade door de hitte van de brand.

De brandweer had de brand snel onder controle, maar is enige tijd bezig geweest met het nablussen van de brand. Ook een boom verloor vroegtijdig de bladeren door het vuur. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie heeft van de gedupeerden aangifte opgenomen.