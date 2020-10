Er wordt geen mobiele flitspaal ingezet in Bosschenhoofd. Dat zegt de gemeente van West-Brabant naar aanleiding van vragen van de VVD. De partij vroeg naar zo'n flitspaal om snelheidsoverlast te verminderen.

"Het gaat om een proef van het Openbaar Ministerie waarbij de mobiele flitspaal wordt ingezet op provinciale wegen", legt wethouder Jan Mollen uit. "Samen met de politie is gekeken naar een aantal locaties die in aanmerking konden komen voor deze proef. Het betreft dus met name locaties langs provinciale wegen, zoals in de Heense Molen en de gemeente Tilburg. Dat is in Bosschenhoofd niet het geval."

Het doel van de proef van het Openbaar Ministerie is om meer inzicht te krijgen in de kosten, flexibiliteit en inzetbaarheid van de verplaatsbare flitspalen ten opzichte van vaste flitspalen. De proef is begonnen in juni en zal naar verwachting tot het einde van dit jaar lopen.