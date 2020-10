De politie zoekt getuigen van een schietincident op de Meidoornlaan in Bergen op Zoom. Bij een woning is in in de nacht van zondag op maandag in de slaapkamer een kogel gevonden. Niemand raakte gewond.

Het incident gebeurde rond 1.45 uur. De woning is gelegen op de derde verdieping van het complex. De kogel was door het raam gevlogen.

De politie weet nog niet wat het motief is en is daarom bezig met een onderzoek.