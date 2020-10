De verkiezing van het beste West-Brabantse carnavalslied van 2021 gaat niet door, zo laat de organisatie maandag weten.

"Het aantal coronabesmettingen in Noord-Brabant is weer fors aan het toenemen. Daarnaast zouden we momenteel maar een beperkt aantal personen mogen toelaten in onze zaal, moet iedereen op 1,5 meter afstand blijven én zit een polonaise er dus al helemaal niet in", aldus de organisatie.

"Daarom hebben wij besloten alle festiviteiten rondom de verkiezing uit te stellen tot 2021. Wij vinden het als organisatie heel erg jammer om alles een jaar uit te moeten stellen, maar de volksgezondheid staat voorop en we hopen volgend jaar de draad weer samen met jullie allemaal op te kunnen pakken."

Eerder lieten de Brabantse veiligheidsregio's al weten dat carnaval volgend jaar waarschijnlijk niet op de normale wijze gevierd zal worden.