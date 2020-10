De brandweer heeft zondag metingen verricht bij een afvaldumping aan de Zurenhoek in Bergen op Zoom. Voorbijgangers hadden de dumping aangetroffen en waarschuwden de hulpdiensten.

Vanwege de aanwezigheid van enkele jerrycans werd de brandweer van Huijbergen ingeschakeld om onderzoek te doen. Hieruit bleek dat er geen gevaarlijke stoffen in de jerrycans zaten.

De eigenaar van het bosperceel is in kennis gesteld over de aanwezigheid van het afval. De vindplaats van het afval werd door de brandweer afgezet met linten.