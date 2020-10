De oude winkellocatie aan de Sint Bavostraat in Rijsbergen maakt plaats voor zes nieuwe appartementen. Dat staat in het ontwerpbestemmingsplan van Schoenmakers Architectuur BV. Het college van burgemeester en wethouders heeft positief besloten. Het plan ligt de komende zes weken ter inzage.

Bij de bouw van deze appartementen op de voormalige locatie van de drogisterij staan duurzaamheid en betaalbaarheid centraal, als ook levensloopbestendige woningen.

De appartementen worden energieneutraal gebouwd waarbij gebruik wordy gemaakt van een collectief warmtepompsysteem in combinatie met zonne-energie.

"De leegstand in de dorpskern van Rijsbergen is onderwerp van gesprek. We zien in de gemeente dat oude en leegstaande panden plaatsmaken voor nieuwe gebouwen die qua uitstraling passen in het straatbeeld. Deze ontwikkeling sluit hierop aan", zo meldt wethouder Patrick Kok