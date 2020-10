De carnavalsstichtingen uit Nieuw-Vossemeer, Kruisland, Dinteloord, de Heen, Welberg en Steenbergen hebben, in overleg met de gemeente Steenbergen, besloten om alle carnavalsoptochten voor komend jaar af te gelasten vanwege het coronavirus.

"Voor ons was het belangrijk om de bouwclubs uit de regio duidelijkheid te verschaffen omtrent de optochten", zegt Stephan Luykx, voorzitter van Stichting Carnaval Peeloofdurp.

Er is een klein voorbehoud: mocht de situatie rond het coronavirus dusdanig in positieve zin wijzigen, dan zal samen worden gekeken naar een alternatieve invulling.

De betrokken partijen hebben zich de afgelopen weken gebogen over de vraag op welke wijze er op een veilige, unieke en ludieke wijze invulling gegeven kan worden aan carnaval 2021.

Samen zijn vele scenario's besproken, waarbij het uitgangspunt was om gezamenlijk dezelfde koers aan te houden. Elke carnavalsstichting heeft hiernaast de mogelijkheden binnen de eigen dorpskern onder de loep genomen.

"Het was voor ons een lastig besluit, omdat de optocht altijd een van de hoogtepunten is van de carnaval, maar in de huidige situatie is het niet verantwoord. De bouwers kunnen zich nu volledig gaan richten op 2022."

Kijken wat wél kan

De gezamenlijke stichtingen zeggen, ondanks alle afgelastingen, vooral te willen kijken naar wat wél kan. Giscard van Tilburg, voorzitter carnavalsvereniging 't Vosse-ol: "We zijn ervan uitgegaan dat carnaval zoals we dat kennen niet kan doorgaan, vanwege het coronavirus en de maatregelen die daarbij horen. Ons uitgangspunt is echter dat we gaan kijken naar wat wél mogelijk is. We zijn dan ook druk in overleg met de Gemeente Steenbergen en lokale partijen om te kijken waar de mogelijkheden liggen."

De gezamenlijke stichtingen hebben zich de afgelopen weken voornamelijk gericht op de naderende Elluf Elluf-viering. Die staat voorlopig nog steeds op het programma.

"We zijn ervan overtuigd dat we ondanks alle beperkingen er toch in gaan slagen een mooi startschot te geven aan carnaval 2021", aldus voorzitter Bram van Dis van Stichting Karnaval Kruisland.

Het advies is de komende weken goed de sociale media in de gaten te houden, om op de hoogte te blijven op welke wijze Elluf Elluf in de diverse kernen gevierd gaat worden.