Muziekvereniging Roosendaal laat zondag van zich horen om de Roosendalers in coronatijd een hart onder de riem te steken. Vanaf 13.00 uur kan het winkelend publiek op de Nieuwe Markt naar de muziek van drie orkesten luisteren.

"Samen musiceren maakt vrolijk. Dat merken wij wel nu we sinds een paar weken eindelijk weer live kunnen repeteren", zegt voorzitter Frans Witteveen. "En daar willen we anderen ook op trakteren, gewoon omdat het kan. Met onze vrolijke klanken geven we het Roosendaals winkelend publiek een flinke oppepper."

"Het kan alleen als we ons allemaal aan de afstandsregel van 1,5 meter houden", zegt projectleider Guus Heselmans. "Daarom is ons concert een doorloopevenement en zijn er voor het publiek geen zitplaatsen."

Vanaf 13.00 uur kan er geluisterd en gekeken worden naar De Young Band onder leiding van Rumon Hagenaars, De Concertharmonie onder leiding van Rob Sloekers, Het Variatieorkest onder leiding van Wendy Bellens en singer-songwriter Ellece.