De politie heeft dinsdagmiddag een negentienjarige man uit Roosendaal aangehouden, omdat hij met 160 kilometer per uur over de Havendijk in Oudenbosch reed. Op die dijk geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Ook de bijrijder, een 31-jarige man uit Oudenbosch, is aangehouden.

Agenten zagen hoe de mannen ruim 2,5 keer de toegestane snelheid reden. Vervolgens ging de auto een woonwijk in. Daar troffen de agenten het voertuig aan met daaromheen enkele stukken van de bumper. De inzittenden waren nergens te bekennen.

Getuigen vertelden de agenten waar de inzittenden heen waren gelopen. Ze werden gevonden in de Timberwolfstraat in Oudenbosch. Door de agenten werd onderzoek gedaan in de auto, maar daar werd niets strafbaars aangetroffen.

Beide mannen hebben een proces-verbaal gekregen, onder meer voor het niet dragen van de gordel en roekeloos rijden. De Roosendaler was bovendien slechts in het bezit van een brommerrijbewijs. Ook daarvoor kreeg hij een bekeuring.