Bij de visvijver aan de Kleine Heistraat en Loosbergstraat in Wernhout is maandagochtend een lichaam gevonden.

Een woordvoerder van de politie meldt nog niets te kunnen zeggen over de identiteit van het lichaam. Ook de doodsoorzaak is nog niet bekend. Het zou volgens de woordvoerder om een misdrijf kunnen gaan, maar ook andere doodsoorzaken zijn niet uitgesloten.

Agenten doen ter plaatse onderzoek. Dat zal nog enige tijd duren. Om in kaart te brengen wat er precies is gebeurd, vraagt de politie iedereen die de afgelopen 24 uur in de buurt van de plek is geweest contact op te nemen.