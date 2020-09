Een 44-jarige man uit Bergen op Zoom is woensdagochtend aangehouden als verdachte van een woninginbraak aan de Noordsingel. De man had de buit nog op zak toen hij werd aangehouden.

Een bewoonster hoorde in de nacht van dinsdag op woensdag rond 4.00 uur gerommel vanuit de slaapkamer. Ze zag dat een man de weg overstak en iets in zijn handen had. Toen ze poolshoogte nam, ontdekte ze dat er zojuist was ingebroken. "De buit bestond onder andere uit computerapparatuur en telefoons", meldt de politie.

De vrouw alarmeerde de politie en wist hen te vertellen dat de man richting Zuidzijde Zoom was gelopen. De politie verspreidde een bericht naar diverse eenheden. "Twee agenten zagen in de Rijkebuurtstraat een bekende dief lopen. Hij had enkele tassen bij zich. Toen bleek dat deze spullen overeenkwamen met de zojuist gestolen spullen, werd de man aangehouden."

De man bekende al snel dat de spullen waren gestolen. Hij is voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. De Bergenaar zit nog vast en wordt woensdag verhoord.