De fontein in het Anton van Duinkerkenpark in Bergen op Zoom is afgelopen weekend weer aangezet. Het fonteintechniekbedrijf Gruppen deed enkele technische aanpassingen aan de spuitkoppen waardoor de fontein nu minder hoog spuit, maar meer bruist.

"Door de fontein lager te laten spuiten, voorkomen we de vorming van aerosolen. Zo kan de fontein op een veilige manier aan", aldus de gemeente Bergen op Zoom.

"De huidige spuitvorm noemen we de zomerstand. Deze zomerstand gaat voortaan in van eind april tot eind november. Als de waterkwaliteit het toelaat, schakelen we eind november - bij het jaarlijks onderhoud - weer over op de winterstand en is de fontein weer in alle glorie te bewonderen."