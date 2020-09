Agenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag op de Penstraat in Bergen op Zoom een 25-jarige Bergenaar aangehouden. Hij weigerde zich te legitimeren en had kort voor zijn staandehouding een portier in het gezicht gespuugd.

De politie werd kort na 2.00 uur gealarmeerd over een opstootje op de Grote Markt. Na een tip van een getuige werd een van de betrokkenen aan de Penstraat staande gehouden. Hij weigerde zich te legitimeren en is daarom aangehouden.

Omdat de verdachte niet meewerkte aan zijn aanhouding werd hij geboeid. De agenten kregen te horen dat de verdachte bij het opstootje een portier in het gezicht had gespuugd. De portier heeft aangifte gedaan.

De Bergenaar is ingesloten voor verder onderzoek.