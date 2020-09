Burgemeester Han van Midden en raadsgriffier Elsbeth van Straaten - Noyons hebben donderdag de nieuwe raadszaal gepresenteerd in het oude Raadhuis op de Markt in Roosendaal.

Al langere tijd werd er in de raad gesproken over het vernieuwen van de raadszaal. Het gehele raadhuis is in 2005 gerenoveerd en daardoor waren een aantal zaken flink verouderd. Onder andere de geluidsinstallatie van de raadszaal voldeed niet meer aan de wensen. De stoelen waren inmiddels ook zo'n veertien jaar oud en daarmee duidelijk aan vervanging toe. Ook de opstelling in de raadszaal voldeed niet meer aan de huidige wijze van vergaderen.

"Tijdens commissievergaderingen moesten er meubilair en microfoonposten worden bijgeplaatst, het debat werd bemoeilijkt omdat de deelnemers over twee rijen waren verdeeld en elkaar hierdoor vaak niet konden aankijken, de voorzitter had onvoldoende zicht op de aanwezigen, de opstelling was teveel symbolisch gericht naar het college en er was in de buurt van zitplaatsen geen stroomvoorziening voor iPads, laptops, telefoons", somde het college eerder al op. De hoekopstelling is daarom veranderd naar een boogopstelling. Alle raadsleden zijn voortaan goed zichtbaar en hoorbaar en alles kan digitaal gestreamd worden.

De komende tijd worden er nog een Brabantse en Roosendaalse vlag achter de voorzitter geplaatst met daarboven de Latijnse spreuk 'audite et alteram partem' (hoor ook de andere partij). Publiek kan al een kijkje nemen in de vernieuwde raadszaal tijdens Open Monumentendag zaterdag met rondleidingen door raadsleden.