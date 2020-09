De gemeente Roosendaal heeft van de provincie toestemming gekregen voor de vervolgfase van het slopen van het oude stadskantoor. Dat heeft de gemeente dinsdag bekendgemaakt.

De gemeente Roosendaal heeft dat laten weten nadat andere media berichten plaatsten waarin werd gesuggereerd dat er zonder toestemming van de provincie zou zijn gestart.

Uit onderzoek bleek dat er eind 2019 een of meerdere vleermuizen in het stadskantoor verbleven. Vleermuizen zijn een beschermde diersoort waardoor de sloopwerkzaamheden aan de buitenkant van het pand niet door konden gaan. In de tussentijd mocht de gemeente wel aan de binnenkant aan de slag.

"We zijn de aanwezigheid van de vleermuizen in het pand nog aan het onderzoeken, en hebben ondertussen allerlei maatregelen getroffen om de vleermuizen een alternatief onderdak te bieden", stelde gemeentesecretaris Elmar Franken destijds.

Zo werden er in de directe omgeving 26 nestkasten opgehangen om ze te lokken. "Zodra de onderzoeken zijn afgerond en de maatregelen akkoord bevonden, verwachten we de vergunning van de Provincie Noord-Brabant om ook met de sloop van de buitenkant te kunnen starten", aldus Franken.

Afgelopen week heeft de gemeente de benodigde ontheffing ontvangen voor de vervolgfase van slopen. "De werkzaamheden die tot die tijd zijn uitgevoerd zijn in overleg met ecologen verantwoord uitgevoerd", aldus de gemeente Roosendaal.