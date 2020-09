De A4 tussen knooppunt Markiezaat en de afrit naar Hoogerheide in de richting van Bergen op Zoom is aankomende donderdag vanaf 21.00 uur gesloten vanwege werkzaamheden.

De weg gaat in de nacht van donderdag op vrijdag om 1.00 uur weer open. Daarnaast is hetzelfde wegdeel, maar dan in de richting van Vlissingen, dicht van donderdag 23.00 uur tot in de nacht van donderdag op vrijdag 5.00 uur.

Weggebruikers hebben door omleidingen een langere reistijd. Rijkswaterstaat meldt dat deze kan oplopen tot tien minuten. De alternatieve route is aangegeven op gele borden.

Het gaat om regulier onderhoud van de weg.