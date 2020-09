Een 36-jarige man uit Roosendaal is aangehouden na een ongeval met een camper op de A58 ter hoogte van Rucphen in de richting van Roosendaal. De man was onder invloed van alcohol, meldt de politie dinsdag.

De inzittende van de camper is gewond geraakt bij het ongeluk.

Na het ongeval ging de bestuurder van de auto er te voet vandoor. Met behulp van de politiehelikopter werd hij gesignaleerd. De man kon rond 21.10 uur staande worden gehouden in de Spiekestraat in Zegge.

Een ademanalyse op het bureau wees uit dat het alcoholgehalte van de man ongeveer vijf keer de toegestane hoeveelheid overschreed. Zijn rijbewijs is ingevorderd en hij zit vast voor nader onderzoek.

Vanwege een lekkende gasfles van een camper moest de weg tijdelijk worden afgesloten.