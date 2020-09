Op de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE) heeft maandag geen steekincident plaatsgevonden. Dat laat Leon Geers namens de school weten aan nieuwspartner De Bode.

"Een leerling is op zijn sleutelbos gevallen en heeft daarbij verwondingen aan zijn hand opgelopen. Dat is alles wat er aan de hand is", zo laat Geers weten.

De politie kreeg rond 12.30 uur een melding over een steekincident aan de Stijn Streuvelslaan in Etten-Leur, de straat waar ook de school zich bevindt.

Meerdere hulpdiensten waren ter plaatse bij de school in Etten-Leur na de melding, maar hoefden dus niet in actie te komen.