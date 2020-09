De politie heeft vrijdagmiddag een zeventienjarige jongen uit Bergen op Zoom aangehouden op de Steenbergseweg in Halsteren die in het bezit was van een stiletto en tien xtc-pillen, meldt de politie zaterdag.

De jongen reed zonder rijbewijs op een snorfiets. Hij is op het politiebureau verhoord.

De jongen heeft verschillende proces-verbalen gekregen. Daarna is hij weer in vrijheid gesteld.