De gemeente Bergen op Zoom verwacht dat er eind dit jaar bijna een miljoen euro aan extra kosten is gemaakt in verband met het coronavirus. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

De extra kosten bedragen 395.000 euro in de periode tot juni. De gemeente verwacht dat dit bedrag oploopt naar 967.000 euro voor heel 2020. Van deze kosten is bekend dat er nog geen rijksvergoeding tegenover staat.

"Omdat we nog steeds de gevolgen van de crisis merken zal dit om meer compensatie vragen. Een herstel zal sterk afhankelijk zijn van de ontwikkeling van een vaccin".

Het Rijk heeft voor een aantal zaken al aangegeven dat er een compensatie komt.

Het is voor sommige kosten nog niet duidelijk of die worden terugbetaald. Zo is er nog onzekerheid over het mislopen van parkeergelden en toeristenbelasting.