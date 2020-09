De gemeente Bergen op Zoom stelt met behulp van een financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant een bedrag van 1.187.500 euro beschikbaar voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) in de biobased economy. Dat gebeurt in samenwerking met de Green Chemistry Campus.

In een biobased economy wordt biomassa gebruikt voor de productie van nieuwe materialen en producten. Grote investeringen stellen dit soort bedrijven in staat om van een laboratorium- en testfase over te kunnen stappen naar een productiefase.

"Een belangrijke en noodzakelijke ontwikkeling voor de economie. Want consumenten en bedrijven stellen steeds vaker duurzaamheidseisen aan producten. Maar ook landelijke en internationale klimaatafspraken en het schaarser worden van fossiele grondstoffen maken dat een biobased economy het verdient om gestimuleerd te worden", zegt wethouder Jeroen de Lange.

De nieuwe subsidieregeling stimuleert biobased initiatieven. Ondernemingen kunnen van 1 september 2020 tot 1 september 2023 een stimuleringsbijdrage aanvragen, met een maximum van 50.000 euro per aanvraag. Deze bijdragen worden in de vorm van cofinanciering verstrekt. Dat betekent dat een onderneming eenzelfde bedrag als de stimuleringsbijdrage inbrengt.