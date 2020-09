Waterschap Brabantse Delta trekt donderdag het onttrekkingsverbod voor de Auvergnepolder in Halsteren in. Dat is besloten na afname van de hoeveelheid blauwalg.

Het waterschap moest de inlaat bij de Auvergnepolder drie weken geleden sluiten vanwege de grote groei van blauwalgen. Tegelijkertijd stelde het waterschap een onttrekkingsverbod voor deze gebieden in.

Nu de temperatuur gedaald is en er een aantal regenbuien zijn gevallen, is de hoeveelheid blauwalgen afgenomen. De inlaten staan weer open en de onttrekkingsverboden zijn daardoor niet meer nodig.