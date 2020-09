Bij een woning aan de Hondschotestraat in Etten-Leur heeft in de nacht van woensdag op donderdag een korte maar felle schuurbrand gewoed.

De brandweer kreeg de brand snel onder controle en is daarna nog enige tijd bezig geweest met nablussen.

De oorzaak van de brand is onbekend. Ook is niet duidelijk hoe groot de schade is. Er raakte niemand gewond.