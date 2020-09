Een zeventienjarige Roosendaler heeft zich dinsdagochtend gemeld bij het politiebureau in verband met de mishandeling van een dertienjarige jongen in de Bovendonk in Roosendaal.

Agenten waren na het incident afgelopen maandag meteen ter plaatse, maar de verdachte was al gevlucht.

De agenten stelden daarom een onderzoek in. "De politie ontving ook signalen dat er beelden van de mishandeling rondgingen op social media", meldt de politie.

De verdachte heeft zich dinsdag alsnog gemeld. De politie doet verder onderzoek.