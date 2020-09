Een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is maandagmiddag door een motoragent aangehouden aan de Noorder Kreekweg in Halsteren. De man was aan het bellen op de fiets en bleek ook drugs op zak te hebben.

De man werd rond 16.55 uur staande gehouden omdat hij op de fiets aan het telefoneren was.

De agent vroeg om legitimatie van de man en rook een henneplucht toen de man zijn tasje opende.

Bij verdere controle bleek dat de verdachte hennep en amfetamine op zak had. De man is aangehouden.