Het Huis van Morgen opent dinsdag de deuren van de nieuwe locatie in Bergen op Zoom. De officiële opening is de start van een nieuwe koers. Het Huis van Morgen gaat namelijk rouleren tussen de deelnemende gemeenten.

Sinds april vorig jaar valt het Huis van Morgen onder de vleugels van de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners, mantelzorgers, zorgprofessionals en studenten uit deze West-Brabantse gemeenten in staat te stellen om op een laagdrempelige manier kennis te kunnen maken met innovatieve zorghulpmiddelen en -toepassingen.

In Bergen op Zoom heeft het Huis van Morgen voor de komende tien tot twaalf maanden een nieuw fysiek onderkomen gevonden in het voormalige pand van de GGD aan de Zuid-Oostsingel. Op deze locatie worden de hulpmiddelen in een zo realistisch mogelijke woonsetting gepresenteerd, zodat de innovaties het best tot de verbeelding van de bezoeker spreken.

Naast de vaste inloopdag op maandag zullen er ook speciale presentaties, workshops en gastcolleges worden georganiseerd. De invulling hiervan wordt lokaal bepaald. Ouderenbonden, maatschappelijke instellingen en onderwijsinstellingen worden daarbij nauw betrokken. Het Huis van Morgen is hiervoor tevens inzetbaar op locatie.

Na Bergen op Zoom huisvest een van de andere deelnemende gemeenten het Huis van Morgen. Of dat Woensdrecht of Steenbergen wordt, staat op dit moment nog niet vast. Uit de periode in Roosendaal bleek dat ook andere gemeenten in West-Brabant interesse hebben in een mogelijke samenwerking met het Huis van Morgen en de andere gemeenten.