De N285 bij Zevenbergen is komend weekend afgesloten. De provinciale weg krijgt een duiker die de nieuwe Zevenbergse haven verbindt met het noordelijke deel van de Roode Vaart.

De N285 is vrijdag vanaf 7.00 uur afgesloten voor doorgaand verkeer vanaf het kruispunt met de Prins Hendrikstraat tot aan de kruising met de Oranjelaan. Ter hoogte van de Roode Vaart wordt het bestaande wegdek verwijderd.

Vervolgens wordt er een flinke sleuf gegraven waarin de drie compartimenten van de duiker worden geplaatst en met elkaar verbonden. Daarna wordt de weg weer hersteld. De werkzaamheden zijn maandag om 5.00 uur weer voorbij.

De duiker is na het weekend nog niet helemaal gereed, want een week later wordt nog gewerkt aan de aansluitingen met de haven en de Roode Vaart. De duiker is ook een tijdelijke voorziening. Over een paar jaar komt in de N285 een brug. Dat gebeurt pas als de Noordelijke Randweg is voltooid.