De politie heeft zaterdagavond de 24-jarige bewoner van een huis aan de Marconistraat in Roosendaal aangehouden. In het huis werden drugs aangetroffen.

De politie had informatie dat in de woning aan de Marconistraat drugs en handgranaten aanwezig zouden zijn. Agenten zijn daarom rond 18.45 uur het pand ingegaan. In de woning zijn geen granaten gevonden.

Wel werden er zo'n 25 gram drugs en ongeveer 160 gram hennep gevonden. De bewoner is aangehouden en zit vast voor nader onderzoek.