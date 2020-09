Een 21-jarige man is zaterdag rond 5.25 uur bewusteloos aangetroffen naast een scooter in de berm naast de Gastelsedijk Zuid in Oud-Gastel. De politie vermoedt dat het gaat om een eenzijdig ongeluk, maar doet nog onderzoek naar de precieze toedracht.

Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, nadat een omstander hem had gevonden.

De weg is tijdelijk afgezet voor sporenonderzoek en de politie komt graag in contact met getuigen die mogelijk iets gezien hebben.

"Er waren jongeren op straat aanwezig en misschien hebben zij nog geen contact met de politie gehad, maar kunnen zij wel meer vertellen", zegt de politie.