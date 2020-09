Een man is zaterdagmiddag gewond geraakt toen hij met zijn auto over de kop sloeg op de kruising van de Oude Antwerpsepostbaan met de Bosschendijk in Hoeven. De brandweer moest de beknelde man uit de auto halen.

De auto eindigde ondersteboven naast de weg. Wat de toedracht van het ongeluk is, is nog onbekend. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen.

De man is met nog onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Hij was bij kennis.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk.