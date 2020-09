De GGD heeft dinsdag een coronatestlocatie aan de Tussenriemer in Roosendaal geopend. Inwoners hoeven dus niet meer naar Breda te rijden voor een coronatest.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten die bij het coronavirus passen zich laten testen. De klachten zijn verkoudheid, een loopneus, niezen, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts. Ook ineens slecht kunnen ruiken of proeven, is een symptoom.

Wie bij de teststraat langs wil gaan, moet een afspraak maken. Mensen kunnen telefonisch een afspraak maken via 0800-1202 of online een afspraak maken via de website van de overheid.