Een bakker aan de Nieuwe Markt in Roosendaal is vrijdagochtend overvallen. De politie is op zoek naar de voortvluchtige dader.

De overval vond rond 6.40 uur plaats toen de verdachte een personeelslid bedreigde. Hij gebruikte daarbij een voorwerp dat op een vuurwapen leek, meldt de politie. De man vluchtte vervolgens weg met een onbekend geldbedrag.

Het gaat volgens de politie om een getinte man die een korte spijkerbroek droeg. De politie doorzocht de omgeving, maar kon niemand vinden die aan het signalement voldeed.

Agenten zijn ter plaatse om onderzoek te doen. Getuigen worden gevraagd om zich te melden.