Klundert heeft sinds deze week een eigen Toeristisch Informatiepunt (TIP) aan de Molenstraat 33. Bezoekers kunnen hier terecht met vragen over de omgeving en flyers en kaarten ophalen.

Onlangs belandde Klundert nog in de top vijf van mooiste Brabantse dorpen. Reisblog Travel Valley was gecharmeerd van de vestingstad.

Wethouder Danny Dingemans is blij met het informatiepunt. "De meeste bezoekers weten Willemstad te vinden, maar het onbekende 'achterland' is net zo interessant. Maar de hele gemeente Moerdijk is het bezoeken waard."

In Willemstad is de hoofdvestiging van VVV Moerdijk gevestigd.