De politie in Roosendaal heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een 26-jarige man aangehouden voor het opnieuw rijden zonder rijbewijs. Een personenauto is in beslag genomen.

Agenten zagen de auto rijden in de Mathildadonk en gaven het voertuig een stopteken. De bestuurder was in de afgelopen twee maanden al drie keer rijdend in een auto betrapt, terwijl hij geen geldig rijbewijs heeft.

De Roosendaler is door de agenten aangehouden en heeft een boete gekregen. De officier van justitie bepaalt later wat er met het in beslag genomen voertuig gaat gebeuren.