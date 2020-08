Een grote zoekactie van de Nederlandse en Belgische politie naar Henk Ernst heeft dinsdag niets opgeleverd. Agenten zochten in de avond naar de voortvluchtige tbs'er in de omgeving van Putte en Hoogerheide.

De politie had een tip gekregen dat Ernst mogelijk was gezien in de omgeving van Putte en Kapellen. Meerdere eenheden van de politie hebben naar de tbs'er gezocht, maar zonder succes. Ernst zou zich verplaatsen op de fiets, zo liet de politie weten in Opsporing Verzocht.

Ernst heeft zich onttrokken aan zijn tbs met dwangverpleging toen hij met verlof was. Hij is sinds 4 juli op de vlucht en werd sindsdien gezien in Rotterdam (op de Coolsingel op 27 juli) en meerdere keren in Zeeland.

De voortvluchtige tbs'er werd veroordeeld voor gewapende overvallen, afpersingen, gijzeling, inbraken en diefstallen.