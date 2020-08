Net als veel andere scholen ging ook het Munnikenheide College in Etten-Leur deze week weer open. De school mocht ruim elfhonderd leerlingen verwelkomen en dat aantal was vanwege de coronacrisis lange tijd niet haalbaar.

"Van midden maart tot begin juni hebben we alleen thuisonderwijs gegeven. Daarna zijn we weer voorzichtig begonnen met kleine klasjes", vertelt directeur Barbara Baelemans.

De focus lag in juni vooral op de heropstart van het praktijkonderwijs. "Veel lessen kunnen we digitaal geven, maar bij opdrachten zoals het metselen van een muur wordt dat een stuk lastiger. Wij geven vakonderwijs in veel verschillende disciplines en dan is het extra belangrijk om die lessen weer te kunnen geven."

Daarnaast vindt Baelemans het belangrijk dat de leerlingen elkaar weer kunnen ontmoeten. "School is niet alleen voor het geven van onderwijs, maar ook heel belangrijk voor het sociale gebeuren. Leerlingen hebben behoefte om elkaar te zien. Leerkrachten bouwen ook makkelijker een band op met de leerlingen als ze hen in het echt zien in plaats van achter een scherm."

"We gaan geen mondkapjes dragen, we hebben onze maatregelen afgestemd met scholen uit de regio. We hopen dat we het schooljaar zo normaal mogelijk kunnen maken", aldus Baelemans. De school heeft vanwege de crisis voor de rest van het jaar geen uitjes of feesten gepland.