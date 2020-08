De politie heeft zondagavond een 22-jarige man uit Hoogerheide aangehouden op verdenking van het plegen van een inbraak in een bedrijfspand aan de Rithsestraat in Breda. De verdachte negeerde een stopteken en werd aangehouden nadat hij tegen een lantaarnpaal reed op de Hilsebaan in Etten-Leur.

De eigenaar van het pand zag op camerabeelden dat twee mannen met gereedschap op zijn erf liepen en schakelde meteen de politie in. Later ontdekte hij dat er was ingebroken in twee bedrijfsbussen.

Toen de politie bezig was de vluchtroute van de dieven te achterhalen met hulp van speurhonden, scheurde vanuit het niets een auto vanuit een zijpad de weg op. Agenten zetten de achtervolging in en gaven een stopteken, maar de auto bleef op hoge snelheid rijden, in de richting van Etten-Leur.

In een scherpe bocht verloor de bestuurder de macht over het stuur, waardoor hij tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. Hij probeerde er nog te voet vandoor te gaan, maar werd snel achterhaald en ingerekend. Het is niet bekend waar de andere verdachte is gebleven.

De 22-jarige man uit Hoogerheide bleek niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Ook is de auto niet verzekerd en is de APK verlopen. De politie onderzoekt zijn betrokkenheid bij de bedrijfsinbraak.