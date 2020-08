De Koninklijke Marechaussee heeft vrijdagmiddag op de grensovergang bij Hazeldonk aan de A16 een 38-jarige Albanees aangehouden. In de auto werd ruim 15.000 euro aangetroffen. Ook werden er diverse dure merkgoederen en meerdere mobiele telefoons gevonden.

Tijdens een controle werden de inzitten van de auto waarin de verdachte als bijrijder zat gecontroleerd. Toen de bestuurder geen geldige papieren kon tonen, werd een onderzoek ingesteld.

Marechaussees troffen in het voertuig een bedrag van ruim 15.000 euro aan. Ook werden diverse dure merkgoederen en meerdere mobiele telefoons gevonden.

Het paspoort van de bestuurder werd achter in de auto gevonden. De bijrijder gaf aan de eigenaar van het geld en de goederen te zijn. De verdachte is daarop aangehouden op verdenking van witwassen en is vervolgens ingesloten. De Koninklijke Marechaussee doet verder onderzoek naar de zaak.