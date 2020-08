Een twintigjarige man uit het Belgische Tongrinne is vrijdagmiddag aangehouden in Roosendaal, nadat de politie in zijn auto zes zakken met gedroogde henneptoppen had gevonden. Dat meldt de politie zaterdag. De bestuurder probeerde te vluchten, waarna hij de macht over het stuur verloor en botste tegen een geparkeerde auto.

Surveillerende agenten controleerden vrijdagmiddag een Belgische personenauto op een parkeerplaats aan de Edisonstraat. De auto ging er met hoge snelheid vandoor toen de agenten de gegevens van de auto en bestuurder hadden opgevraagd.

Een korte achtervolging volgde, waarna de bestuurder de macht over het stuur kwijt raakte en botste tegen een geparkeerde auto. De bestuurder probeerde vervolgens weg te rennen, maar dat lukte niet. De politie heeft de man aangehouden.

De verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex en zit daar nog vast. De man wordt zaterdag gehoord over het incident.

De eigenaar van de beschadigde geparkeerde auto heeft aangifte gedaan tegen de man.