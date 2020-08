De brandweer is zaterdagmiddag uitgerukt voor een brand in een woning aan de Tolhuislaan in Etten-Leur. De brand is in het dak ontstaan door het plaatsen van zonnepanelen. Niemand is gewond geraakt.

De brandweer heeft een stuk van het dak moeten openbreken om het vuur te kunnen blussen. De brand was daarna snel onder controle.

De politie heeft de straat afgesloten tijdens de bluswerkzaamheden.