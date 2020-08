De A58 van Breda naar Bergen op Zoom is afgesloten bij Heerle na een ongeluk met een vrachtwagen en twee personenauto's, meldt de ANWB op Twitter.

Volgens de ANWB staat er 6 kilometer file, wat tot al ruim twintig minuten vertraging leidt. Het verkeer richting Roosendaal kan omrijden via de A16, de A17 en de A59.

Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.