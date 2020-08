Zwembad Laco in Oudenbosch blijft zaterdag gesloten vanwege een stroomstoring. De brandweer werd zaterdagochtend opgeroepen voor een brand aan de Baarlebossche.

Mensen werden daarom verzocht het zwembad te verlaten. De brandweer was snel ter plaatse. Het is niet bekend of er daadwerkelijk brand is geweest.

De geplande zwemlessen kunnen niet doorgaan. Het personeel kan de ouders niet informeren, doordat ze zelf ook het pand niet meer in kunnen.

Het is niet bekend wanneer het zwembad weer opengaat.