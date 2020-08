De politie heeft donderdag in Roosendaal een zeventienjarige jongen aangehouden nadat hij een getuige had bedreigd met een mes.

Agenten zagen donderdagmiddag een beschadigde auto staan in de Abel Tasmanstraat. De agenten besloten de personen die bij de auto stonden aan te spreken.

De jongen uit Roosendaal stond bij het portier van de auto. De agenten vroegen naar zijn rijbewijs. Hieruit bleek dat de jongen niet in een auto mocht rijden zonder begeleiding. Ook bleek dat hij eerder was bekeurd omdat hij zich niet aan dat voorschrift had gehouden.

De jongen probeerde vervolgens te vluchten, waarna de agenten de achtervolging inzetten. De politie heeft de jongen gevonden nadat een getuige vertelde waar de jongen zich had verstopt.

De jongen kwam vervolgens tevoorschijn en bedreigde de getuige met een mes. Daarna ging hij er weer vandoor. In de Kalsdonksestraat kon hij worden aangehouden. Het mes is teruggevonden en door de politie in beslag genomen.