De kermissen mogen tot 1 november niet doorgaan in Midden- en West-Brabant, heeft de voorzitter van de veiligheidsregio woensdag bekendgemaakt.

De najaarskermis in Bergen op Zoom die op de planning stond voor 16 tot en met 25 oktober kan dus niet doorgaan.

"Op dit moment is het niet verantwoord om kermissen door te laten gaan, omdat het aantal besmettingen lokaal en regionaal toeneemt, met name onder jongeren", laat Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in een verklaring weten.

Veel mensen komen vaak samen bij een kermis, ongeacht hoe groot een kermis is. Volgens de veiligheidsregio is het besluit voor de hele regio genomen, omdat het annuleren van een kermis in de ene plaats, voor extra drukte kan zorgen bij een kermis in een andere plaats.